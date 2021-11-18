Галкин показал Пугачёву в её шикарном будуаре

Максим Галкин поделился видео, на котором можно увидеть великолепный интерьер личной комнаты Аллы Пугачёвой.

Галкин показал, что ПРОИСХОДИТ в спальне Пугачевой!

Шоумен с Лизой и Гарри решили разыграть Примадонну. Розыгрыш получился довольно жёстким.

Галкин показал страшную фигуру из фильма ужасов "Крик". Чучело в чёрном балахоне было увенчано пугающей белой маской.

Юморист подговорил детей проверить, чем занимается их звёздная мама, а сам внезапно нагрянул в спальню к жене, прикрываясь страшной фигурой.

Галкин застал супругу сидящей в кресле в дорого обставленной меблированной комнате.

Алла Борисовна эмоционально отреагировала на вторжение монстра. Певица вздрогнула, закричала, а когда поняла, в чём дело, запустила в Галкина полотенцем.

На кадрах можно увидеть пышное супружеское ложе с королевским изголовьем. Почти вся мебель в спальне народной артистки СССР выполнена в светлых тонах. В будуаре Примадонны есть диван, столик, несколько кресел и большая икона, возможно святой Аллы, небесной покровительницы артистки. Примадонна одета в чёрный костюм и белые уютные тапочки.