Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва нечасто балуют публику совместными снимками. На этот раз шоумен порадовал поклонников и показал Примадонну во всей красе.

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Супруги сфотографировались вместе во весь рост у красиво освящённого панорамного окна.

Алла Борисовна предстала при полном параде. Народная артистка СССР одета в элегантное маленькое чёрное платье, в чёрные туфли на устойчивом каблучке. На шее у неё красуется лаконичное украшение. Пугачёва выпрямила светлые локоны. У неё появилась чёлка.

Максим Галкин одет в стиле "кэжл". На шоумене — тёмные джинсы и легкий свитер горчичного цвета.

Впечатляет интерьер в замке звёздной четы. Пугачёва слегка облокотилась на колонну. Вверх уходит золотистая лестница.

Максим Галкин обычно объясняет, куда он отправляется с супругой, однако на этот раз он ограничился одним лишь красным сердечком вместо подписи к фото.

Подписчики юмориста активно комментировали снимок.

"Я всё понимаю, финансы, фильтры, хорошее освещение, но мне кажется за такой красотой в таком возрасте лежит огромный труд и желание вот так выглядеть! Поэтому и примадонна!"; "Примадонна и Принц, как всегда на коне!" — писали фолловеры под фотографией знаменитых супругов.

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