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Галкин снял милый клип в древне Грязь: "Смотри что случилось, пока ты спала"

Шоу-бизнес

Максим Галкин обрадовался первому снегу в деревне Грязь и снял импровизированное видео на собственную песню, в которой каждое слово было адресовано его супруге Алле Пугачёвой.

Галкин снял милый клип в древне Грязь: "Смотри что случилось, пока ты спала"

Максим Галкин всегда приходит в восторг от окружающего пейзажа в окрестностях своего замка. На этот раз шоумен поспешил выйти на улицу, когда увидел, что зелёную лужайку у его дворца припорошило белым снегом.

Артист накинул на голову капюшон, закутал шею в шарф и стал снимать клип на свою трогательную песню под названием "Смотри, что случилось, пока ты спала".

"Смотри, что случилось, пока ты спала
Заснули была осень, проснулись зима,
Под белым, белым, белым, под чистым, чистым, чистым,
Под чем-то холодным, и очень пушистым. Проснулась земля", — пел шоумен, показывая первые признаки скорой зимы.

Видео Максима Галкина получилось очень душевным. Особенно публике понравились слова шоумена, обращённые, несомненно, к Примадонне.

"Глаза твои закрыты, но ты ведь не спишь
И словно богиня, на белом лежишь
На белом, белом, белом, на чистом, чистом, чистом,
На очень прохладном, и очень душистом. Ты рядом со мной", — гласят слова песни супруга Аллы Пугачёвой.

Подписчиков такой трогательный контент не оставил равнодушным.

"Какая красота, снег на зелёной траве";

"Очень жизнерадостное атмосферное видео";

"Супер, до мурашек, как молитва, до слёз", — писали фолловеры.

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Максим Галкин - На белом
Автор: Елена Былкина
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