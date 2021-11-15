Борщёва объяснила, почему закрыли шоу "Игра" на ТНТ

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва рассказала о том, как непросто сейчас живётся комикам в условиях жёсткой цензуры. Она рассказала, почему запретили шоу "Игра" на ТНТ.

Елена Борщёва не считает, что именно Александр Масляков повлиял на то, чтобы начинание бывших кавээнщиков на канале ТНТ попало под запрет.

"Я уверена, что Александр Васильевич к этому отношения не имеет", — цитирует юмористку издание "Собеседник".

Комедийная артистка считает, что закрытие передачи — ещё один "звонок" об ограничении юмора.

"Вспомни, как возмутились поцелуем двух мужчин в "Игре", обвинили в пропаганде гомосексуализма. Но ранее, в этом же году, на вручении премии телеканала "Муз-ТВ" мужчины ходили в юбках и в платьях. И все это показали по телевидению. Разве закрыли "Муз-ТВ"?! А в "Игре" парни играли определённые роли. Конечно, это нужно рассматривать, как часть актёрской профессии", — уверена Елена.

Борщёва приводит в пример фильм "Здравствуйте, я ваша тётя", где Александр Калягин переодевался в женщину.

Юмористка предполагает, что поцелуй, из-за которого разгорелся скандал, привлёк внимание к этой программе.

"Думаю, после этого те, кто не видел тот выпуск "Игры", ринулись в интернет посмотреть программу", — сказала Елена.

Ранее Ксения Собчак заявила, что Александр Масляков дошёл до администрации президента и пожаловался на то, что авторы шоу "Игра" занимаются плагиатом, так как скопировали формат КВН.

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