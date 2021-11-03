Собчак о закрытии шоу "Игра" на ТНТ: "Дело в плагиате"

Ксения Собчак точно знает, почему новое шоу ТНТ "Игра" закрыли. Журналистка уверена, что скандальный поцелуй Дорохова здесь ни при чём. Она видит в провале передачи происки Александра Маслякова.

Ранее Гарик Мартиросян "под соусом" борьбы с коронавирусом рассказал о закрытии скандального шоу "Игра" на ТНТ. Не все поверили в то, что именно COVID-19 стал причиной приостановки шоу. Есть версии, что программу запретили из-за гей-пропаганды.

Собчак убеждена, что прикрыл программу Александр Масляков.

"С игрой как-то всё сразу не задалось. У меня тут появился собственный инсайдик о том, что после выхода шоу уважаемый Масляков, увидев что действительно просто по беспределу с****** всё, чем он занимался столько лет, всё-таки по своим каналам дошёл до администрации президента. Он встретился с Антоном Вайно, ну и, так сказать, задокументировал ситуацию, что новое шоу "Игра" — это прямая калька, с****** с его родного и любимого всей страной КВН", — сказала Собчак в своей YouTube-программе "Осторожно, новости!"

Журналистка уверена, что история про то, что "Игру" на ТНТ закрыли из-за поцелуя комиков — это гон.

"Дело не в поцелуе, а в Маслякове и плагиате", — объяснила Собчак.

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