Бузова объяснила, почему пропала на несколько дней

Ольга Бузова озадачила поклонников тем, что пропала из Instagram на два дня. Проблемы со здоровьем заставили звезду "Дома-2" забыть о социальных сетях.

Ольга обратилась к своим поклонникам в разделе сторис Instagram. Знаменитость предстала перед подписчиками во всём чёрном. Голову её венчала чёрная шляпка типа панамки. Рука у Ольги была зафиксирована чёрным бандажом.

"Целый день мотаюсь по врачам. Последствия прошлогодних тренировок. Лёд меня не отпускает. Начала собирать чемоданы, так как переезжаю в новую квартиру. Резко взяла тяжесть, и у меня правая рука атрофировалась немножко", — объяснила звезда ТВ и интернета.

Бузова рассказала, что проходит необходимую диагностику, чтобы выявить причину проблем. В числе прочих исследований она прошла МРТ.

Ранее, по словам Бузовой, у неё были проблемы с ногами из-за поясницы, а сейчас "всё пошло на правую руку". Вспомнила Ольга и том, что у неё был перелом восьмого и девятого ребра. Винит в произошедшем звезда ещё и свои активные занятия на пилоне.

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