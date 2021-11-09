Юрист объяснил, сможет ли Бузова отсудить деньги у МХАТа

Юрист рассказал, есть ли шансы у Ольги Бузовой взыскать с МХАТа обещанные ей гонорары.

Звезда "Дома-2", которую уволили из МХАТа по СМС не намерена терпеть к себе такое отношение. Ольга Бузова заявила, что наняла адвокатов, которые смогут отстоять её права. Знаменитость считает себя обиженной, так как ей не выплатили обещанный гонорар в размере 446 тысяч рублей.

Знаменитость играла шпионку Беллу Шанталь в постановке прославленного театра "Чудесный грузин", однако спектакль сняли с репертуара, а Ольге сообщили об этом в формате телефонного сообщения.

Бузова — востребованная артистка. Ради работы во МХАТе они отказалась от участия в других проектах.

"Я была шокирована. Очень сильно. Я никогда не вернусь во МХАТ. Со мной не выходят на связь, и я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом", — заявила Бузова журналистам НТВ.

Звёздный адвокат Жанна Маргулис объяснила, что для того, чтобы дать правовую оценку ситуации, следует изучить договор о сотрудничестве.

"Учитывая, что мы не знаем, какой у Бузовой и театра договор, на каких условиях он заключен, то рассуждать на тему законности оснований для снятия спектакля из репертуара и невыплаты гонорара не представляется возможным. Если кто-то с чем-то не согласен и считает, что нарушены его права, он вправе обратиться в суд", — цитирует юриста Teleprogramma. pro.

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