Новый директор МХАТа не собирается платить Бузовой

Ольга Бузова по-настоящему оскорбилась из-за того, что с ней не захотели продолжать работать во МХАТе. Звезда "Дома-2" пригрозила директору прославленного театра судебными тяжбами, так как, по словам знаменитости, ей не выплатили обещанных денег.

Новый руководитель МХАТа объяснил, что популярность Бузовой в социальных сетях никак не отразилась на продаже билетов в театр. Спектакль "Чудесный грузин" исключили из репертуара знаменитого театра.

Ольга Бузова настаивает, чтобы ей выплатили 446 тысяч рублей за две отмененные постановки.

Директор МХАТа Владимир Кехман уверяет, что Бузовой в театре ничего не должны, так как спектакль не состоялся.

"Формально, работа не выполнена, поэтому и выплаты почти в полмиллиона рублей не будет", — цитирует слова Кехмана "Рамблер".

Ольга Бузова ранее возмутилась, так как с ней распрощались по СМС. В штыки восприняла знаменитость и попытки обвинить её в плохой продаже билетов. Звезда уверена, что постановка была востребована зрителем.

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