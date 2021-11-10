Максим Галкин рассказал, что каждое утро встаёт ни свет ни заря, чтобы проводить наследников в школу. В замке работают помощницы по дому, однако Лизу и Гарри в школу всегда провожает звёздный отец.
Максим Галкин опубликовал видео в разделе сторис в своём Instagram-аккаунте. Шоумен снял себя на видео в пижаме. Артист теребит растрёпанную шевелюру.
"Как бы поздно не закончилась съёмка с утра проводы детей в школу", — говорит Галкин хриплым голосом невыспавшегося человека.
Позже в микроблоге артиста появляется ещё один забавный кадр. Он опубликовал фото дорожного указателя с названиями жилищных кооперативов.
Среди населённых пунктов встречаются такие изысканные наименования, как Шервуд, Риверсайд, Гринфилд, Монтевиль. Всё это названия поселений в Подмосковье.
Рассматривая сторис Галкина, можно предположить, что супруг Аллы Пугачёвой не только провожает наследников в школу, но и отвозит детей до учебного заведения.
Гарри и Лиза учатся в Первой Московской гимназии. Это престижная частная школа, расположенная на Рублёво-Успенском шоссе.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ситуация на польско-белорусской границе накаляется: группа белорусских силовиков направляется к лагерю мигрантов. Об этом сообщило Минобороны Польши.