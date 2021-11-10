Максим Галкин показал, как провожает детей в школу по утрам

Максим Галкин рассказал, что каждое утро встаёт ни свет ни заря, чтобы проводить наследников в школу. В замке работают помощницы по дому, однако Лизу и Гарри в школу всегда провожает звёздный отец.

Максим Галкин

Максим Галкин опубликовал видео в разделе сторис в своём Instagram-аккаунте. Шоумен снял себя на видео в пижаме. Артист теребит растрёпанную шевелюру.

"Как бы поздно не закончилась съёмка с утра проводы детей в школу", — говорит Галкин хриплым голосом невыспавшегося человека.

Позже в микроблоге артиста появляется ещё один забавный кадр. Он опубликовал фото дорожного указателя с названиями жилищных кооперативов.

Среди населённых пунктов встречаются такие изысканные наименования, как Шервуд, Риверсайд, Гринфилд, Монтевиль. Всё это названия поселений в Подмосковье.

Рассматривая сторис Галкина, можно предположить, что супруг Аллы Пугачёвой не только провожает наследников в школу, но и отвозит детей до учебного заведения.

Гарри и Лиза учатся в Первой Московской гимназии. Это престижная частная школа, расположенная на Рублёво-Успенском шоссе.

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