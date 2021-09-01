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Нарядная Алла Пугачёва повела детей во второй класс

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин снял на видео, как возле школы, где учатся Гарри и Лиза, выстроились шикарные автомобили — это состоятельные родители привезли детей в школу. Шоумен даже забыл, в каком классе учатся его дети. Гарри Галкин быстро поправил отца, объяснив, что они с Лизой идут уже не в первый, а во второй класс. Алла Пугачёва лучилась счастьем, когда вела своих наследников на первосентябрьскую линейку.

1 сентября Алла Пугачева и Максим Галкин проводили Лизу и Гарри в школу!

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором показал, как прошло 1 сентября у его детей.

Гарри и Лиза учатся в Первой Московской гимназии. Это престижная частная школа, расположенная на Рублево-Успенском шоссе.

Подъезжая к учебному заведению, Галкин заволновался.

"Там уже журналисты собрались по нашу душу", — отметил шоумен.

На видео видно, как Алла Борисовна ведёт в школу сына и дочь. Примадонна одета в темный костюм, поверх которого накинут белый плащ. На голове певицы — стильная шляпа. в руках артистка держит красивый букет цветов. С цветами были также Гарри и Лиза. Сопровождала школьников и внучка Пугачёвой — Клава (дочь Кристины Орбакайте).

Подписчики Галкина активно комментировали видео. Львиная доля высказываний была посвящена шикарным автомобилям, припаркованным у школы.

"По машинам похоже на похороны авторитета";

"Судя по авто очень высокий уровень знаний";

"Что-то Жигулей не видно, наверно вы едите на них", — иронизировали фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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