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Ксения Собчак извинилась перед всей страной

Шоу-бизнес

Ксения Собчак стала гостьей шоу "Пусть говорят". Выпуск посвятили сорокалетнему юбилею журналистки. В эфире передачи Собчак попросила прощения у сограждан.

Ксения Собчак извинилась перед всей страной

Собчак объяснила, что у неё нет врага, которого она может назвать главным. Светская львица отметила, что её недоброжелатели "скорее берут количеством, а не качеством".

Ведущий шоу Дмитрий Борисов порекомендовал своей звёздной гостье попросить прощения у россиян, которых она могла "вольно или невольно обидеть".

Собчак с готовностью откликнулась на это предложение. 

"Дорогие зрители…, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали", — сказала Ксения, обратившись ко всей стране.

В будущем, примерно через десять лет, Собчак видит себя владелицей крупного медиахолдинга. В 80 лет она уверена, что станет журналистом уровня Владимира Познера.

Звезда подчёркивает, что старается жить для себя, а не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. 

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