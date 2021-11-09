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Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами

Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева проявила интерес с орнитологии. Наблюдения за пернатыми вселили в звезду, страдающую коронавирусом, оптимизм.

Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами

Лариса Гузеева, ведущая борьбу с коронавирусной инфекцией, стала больше наблюдать за окружающей природой. Особенно умилили артистку снегири.

"Снегирь. В детстве их было много, потом разом все куда-то делись. Птицы возвращаются, значит всё у нас будет хорошо. Всем счастья!" — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте, сопроводив пост снимком птицы с оранжевым оперением на груди.

Подписчики звезды фильма "Жестокий романс" разделили с Гузеевой её позитивный настрой.

"Здоровья вам, все будет хорошо";

"Помню в детстве были красивые открытки со снегирями, спасибо за воспоминания";

"А я никогда да не видела снегирей. Только в книжках. Живём в южном городе, к нам они не прилетают. Спасибо что показали. Скорейшего восстановления", — писали фолловеры.

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У Ларисы Гузеевой коронавирус | Телеведущая в Коммунарке
Автор: Елена Былкина
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