Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева проявила интерес с орнитологии. Наблюдения за пернатыми вселили в звезду, страдающую коронавирусом, оптимизм.

Лариса Гузеева, ведущая борьбу с коронавирусной инфекцией, стала больше наблюдать за окружающей природой. Особенно умилили артистку снегири.

"Снегирь. В детстве их было много, потом разом все куда-то делись. Птицы возвращаются, значит всё у нас будет хорошо. Всем счастья!" — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте, сопроводив пост снимком птицы с оранжевым оперением на груди.

Подписчики звезды фильма "Жестокий романс" разделили с Гузеевой её позитивный настрой.

"Здоровья вам, все будет хорошо"; "Помню в детстве были красивые открытки со снегирями, спасибо за воспоминания"; "А я никогда да не видела снегирей. Только в книжках. Живём в южном городе, к нам они не прилетают. Спасибо что показали. Скорейшего восстановления", — писали фолловеры.

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