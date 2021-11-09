Набравшей вес Бузовой порекомендовали ужин отдать врагу

Ольга Бузова сейчас отдыхает в северной части Италии. Звезда "Дома-2" позволяет себе насладиться гастрономическими изысками европейской кухни. Хейтеры обратили внимание на то, что завтраки, обеды и ужины стали отражаться на фигуре знаменитости.

Ольга Бузова

Ольгу часто ругали за то, что она слишком худа. Снимки Бузовой с пляжа в купальнике набирали сотни комментариев с призывами набрать вес. Когда же звезда стала немного плотнее, её тут же упрекнули в том, что она любит покушать.

Ольга Бузова активно публикует снимки с отдыха. Поющая ведущая отправилась любоваться красотами Европы. На одном из снимков Ольга показала свои ноги, сидя на спинке кожаного дивана в одном из итальянских заведений общепита. Из-за неудачной позы кажется, что у знаменитости появился животик.

"Завтрак в Париже. Обед в облаках. Ужин в Милане", — подписала фото Ольга.

Такой беззаботный образ жизни вызвал зависть фолловеров. Бузову забросали язвительными комменариями.

"Показуха для кого, живи для себя, жизнь одна"; "Оля, всем все равно где ты ешь, куда летишь и куда тратишь деньги, приземлись уже, года идут, а семьи так и нет!"; "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу", — писали интернет-пользователи под постом звезды.

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