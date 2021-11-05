Дюжев дал опровержение о конфликте с Юдашкиным

Актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал новость, растиражированную 5 ноября СМИ о том, что его якобы выгнали с шоу модельера Валентина Юдашкина. Опровержение артист дал на своей странице в Instagram:

"После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей".

Дюжев сказал, что ему стыдно за журналистов, которые выставили его в неприглядном виде, приписав ему конфликт с Юдашкиным. Он добавил, что статьи в СМИ никак не смогут повлиять на его отношения с модельером и его семьёй.

"Это в очередной раз заставляет меня оправдываться за причинённый моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу".

Ранее появилась информация, что Дмитрия Дюжева попросили покинуть модный показ Валентина Юдашкина от лица его родных якобы из-за того, что актёр говорил с репортёрами о болезни дизайнера.

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