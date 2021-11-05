Бывшая жена Прохора Шаляпина прекрасно себя чувствует, сбежав со своей свадьбы

У бывшей супруги Прохора Шаляпина, Ларисы Копенкиной, 23 октября должна была состояться свадьба с депутатом Василием Райским.

К торжественной церемонии всё было готово: дорогое кольцо за 3 миллиона рублей, роскошное платье более чем за 150 тысяч рублей, праздничный банкет. Но известно, что в назначенное время для регистрации в ЗАГСе Копенкина не пришла. Вместо этого она отправила своей подруге Диане Бичаровой, занимавшейся организацией свадьбы, короткое сообщение о том, что улетела, и попросила всё отменить.

Для друзей, родных невесты, а также самого жениха её побег со свадьбы стал настоящим шоком. До сбежавшей невесты никто не мог дозвониться, её жених тоже отказывался общаться с представителями прессы.

Издание Starhit разыскало 66-летнюю Ларису Копенкину на Кавказе и попыталось узнать, почему она сбежала с собственной свадьбы. Предпринимательница оставила этот вопрос без ответа, сообщив только, что у неё всё прекрасно:

"Наслаждаюсь жизнью полной грудью!"

Копенкина сейчас отдыхает на Кавказе и делится с подписчиками его красотами.

Бизнес-леди стала известна благодаря своему роману и свадьбе с певцом Прохором Шаляпиным. После расставания Копенкина сохранила с бывшим мужем хорошие отношения. Она первой выразила ему глубокое соболезнование в связи со смертью его последней супруги, Татьяны Дэвис. Она назвала её уход из жизни трагедией, добавив, что не может поверить и принять случившееся, и выразила надежду, что время сможет вылечить эту рану.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.