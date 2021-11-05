EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Берлине найден мёртвым российский дипломат
Дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве забрал СКР
В Санкт-Петербурге не будут продлевать нерабочие дни
Опрос: рейтинг Зеленского стремительно падает
Польша обвинила Белоруссию в новых провокациях на границе
Украина будет покупать уголь у трёх стран
В Киеве обвинили Россию в неисполнении условий договора по газу
Голикова назвала регионы с ухудшившейся ситуацией по COVID-19
Для привитых российских бизнесменов в Японии сократят время карантина

Бывшая жена Прохора Шаляпина прекрасно себя чувствует, сбежав со своей свадьбы

Шоу-бизнес

У бывшей супруги Прохора Шаляпина, Ларисы Копенкиной, 23 октября должна была состояться свадьба с депутатом Василием Райским.

Бывшая жена Прохора Шаляпина прекрасно себя чувствует, сбежав со своей свадьбы

К торжественной церемонии всё было готово: дорогое кольцо за 3 миллиона рублей, роскошное платье более чем за 150 тысяч рублей, праздничный банкет. Но известно, что в назначенное время для регистрации в ЗАГСе Копенкина не пришла. Вместо этого она отправила своей подруге Диане Бичаровой, занимавшейся организацией свадьбы, короткое сообщение о том, что улетела, и попросила всё отменить.

Для друзей, родных невесты, а также самого жениха её побег со свадьбы стал настоящим шоком. До сбежавшей невесты никто не мог дозвониться, её жених тоже отказывался общаться с представителями прессы.

Издание Starhit разыскало 66-летнюю Ларису Копенкину на Кавказе и попыталось узнать, почему она сбежала с собственной свадьбы. Предпринимательница оставила этот вопрос без ответа, сообщив только, что у неё всё прекрасно:

"Наслаждаюсь жизнью полной грудью!"

Копенкина сейчас отдыхает на Кавказе и делится с подписчиками его красотами.

Бизнес-леди стала известна благодаря своему роману и свадьбе с певцом Прохором Шаляпиным. После расставания Копенкина сохранила с бывшим мужем хорошие отношения. Она первой выразила ему глубокое соболезнование в связи со смертью его последней супруги, Татьяны Дэвис. Она назвала её уход из жизни трагедией, добавив, что не может поверить и принять случившееся, и выразила надежду, что время сможет вылечить эту рану.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Главное остаться живым \\\ Лариса Копенкина вышла на связь после побега со свадьбы
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В ДНР назвали последствия назначения Яроша советником главкома ВСУ
Куценко согласен с Китаем, обвинившим США в распространении COVID-19
В Генпрокуратуре рассказали, когда и чем закончится рассмотрение "дела ЮКОСа"
В Берлине найден мёртвым российский дипломат
Дело о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве забрал СКР
В Санкт-Петербурге не будут продлевать нерабочие дни
Опрос: рейтинг Зеленского стремительно падает
Польша обвинила Белоруссию в новых провокациях на границе
Украина будет покупать уголь у трёх стран
Парфюмер: чтобы быть успешным, нужно нравиться как можно большему количеству людей
Популярное
Шоу-бизнес
Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем

84-летняя звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева пытается справиться с сердечно-сосудистым заболеванием, чтобы вернуться на сцену.

Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Авто
Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт
Здоровье
Когда пациент с COVID-19 не заразен, рассказали в Роспотребнадзоре
Шоу-бизнес
Съёмки шоу Кудрявцевой приостановили после нападок Пермяковой
Любовь Степушова Жестокие русские - не хотят бесплатно отдавать свой газ Молдавии Любовь Степушова Ирина Шлионская Учёные озадачены: за Полярным кругом жили люди-грибы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Шоу-бизнес
Новый директор МХАТа объяснил, почему не стал работать с Бузовой
Политика. Новости и аналитика
"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского
Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один
Общество
Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников