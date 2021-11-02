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У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг

Шоу-бизнес

Певец и медийная личность Прохор Шаляпин сообщил в своём Instagram, что потерял близкого человека. Финалист "Фабрики звёзд-6" рассказал, что в результате аварии не стало Дмитрия Соколова, создателя клипов, фотографа и его близкого друга.

У Прохора Шаляпина вслед за женой погиб близкий друг

Шаляпин посвятил погибшему товарищу отдельный пост на своей странице в соцсети. К своему посту артист добавил реквизиты, по которым желающие могут оказать материальную помощь родственникам погибшего друга. Музыкант написал по этому поводу трогательное обращение к ушедшему товарищу.

"Очень жаль, когда так просто и легко обрывается человеческая жизнь. Этой ночью Дима погиб в автокатастрофе. Дорогой друг, мы будем по тебе скучать".

Дмитрий Соколов ушел из жизни в возрасте 37 лет.

Смерть жены Шаляпина

Это не единственная потеря близкого человека, которую перенёс Шаляпин. В конце сентября стало известно о смерти жены музыканта, бизнес-леди Татьяны Дэвис. Семейная жизнь 37-летнего российского артиста и 42-летней канадской предпринимательницы продлилась всего два месяца. Жена Прохора Шаляпина скончалась от коронавируса, которым заразилась на своей свадьбе от одного из гостей со стороны жениха.

Музыкант признался, что в связи со смертью жены испытал огромное потрясение, и отметил, что их романтические отношения останутся одним из самых ярких воспоминаний в его жизни.

Первого ноября Шаляпин заявил, что не будет возвращать подаренную ему покойной женой недвижимость её родителям. Речь идёт о четырёх квартирах в Москве общей стоимостью 70 миллионов рублей, которые были оформлены Татьяной Дэвис на супруга, и которые музыкант намерен оставить себе. Он заявил в беседе с блогером Леной Лениной:

"Не собираюсь никому ничего возвращать. Меня никто ни о чём не просил. Родители Татьяны — обеспеченные люди. Таня оставила им хорошее наследство".

Шаляпин добавил, что на другое имущество покойной супруги претендовать не планирует.

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ТАЙНА СМЕРТИ ЖЕНЫ ПРОХОРА ШАЛЯПИНА
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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