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Михаилу Цивину приглянулась квартира покойного Игоря Кириллова

Шоу-бизнес

Юрист Михаил Цивин поведал, что они с супругой Натальей Дрожжиной часто бывали в гостях у прославленного диктора Игоря Кириллова. Акцент в своём рассказе Цивин сделал на жилплощади, которая привлекла внимание предприимчивого юриста.

Михаилу Цивину приглянулась квартира покойного Игоря Кириллова

В стране простились с легендарным телеведущим Игорем Кирилловым, которого сравнивали с Юрием Левитаном. Михаил Цивин, который прославился благодаря скандальной истории с наследством Алексея Баталова, находился в приятельских отношениях со звездой советского ТВ. Вместе с актрисой Натальей Дрожжиной юрист часто наведывался в гости к диктору.

Цивин признался, что его впечатлила жилплощадь Игоря Леонидовича.

"Наши отношения всегда были дружескими, тёплыми. Мы с Наташей бывали у него дома. Представьте себе простого человека в тапочках. Радушный — таким нас встречал Кириллов. Квартира у него большущая, но скромная. Вычурности и пафоса я не заметил, но всё такое добротное, советское", — цитирует слова юриста "Собеседник".

Цивин отмечает, что Кириллова знает, так как их жёны работали вместе на озвучке иностранных картин.

Юрист затронул тему солидных заработков диктора.

"Они получали достойную зарплату, их специально одевали для программ. В то время они не зарабатывали на рекламе и корпоративах, как это принято сегодня", — рассказал юрист.

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Дело о наследстве Баталова. Взгляд с обратной стороны/ Цивин, Баталов, Дрожжина.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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