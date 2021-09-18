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Вдова и дочь Баталова требуют у Дрожжиной 14 млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Родственники звезды фильма "Москва слезам не верит" перешли в наступление. Вдова и дочь Алексея Баталова подали иск к Наталье Дрожжиной. Они требуют взыскать с актрисы 14 миллионов рублей за "неосновательное обогащение". 

Вдова и дочь Баталова требуют у Дрожжиной 14 млн рублей

Перед судом предстанут также супруг Дрожжиной Михаил Цивина. Гитана Леонтенко требуют убрать имя Баталова из названия благотворительного фонда. 

По информации ТАСС, в исковом заявлении вдова народного артиста СССР  его дочь Мария просят взыскать с Дрожжиной крупную сумму денег.

По словам родственников Баталова, из-за мошеннических действий они лишились двух квартир, мастерской актёра и почти 8 млн рублей, лежавших на счету семьи.

Также к предприимчивым супругам перешла доля в четырёхкомнатной квартире в центре столицы. Из банковской ячейки, по слова Гитаны Леонтенко, пропали ордена и другие ценные вещи.

В начале 2021 года суд признал недействительным договоры пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой. Сомнительных благодетелей задержали.

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Автор: Елена Былкина
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