Вдова и дочь Баталова требуют у Дрожжиной 14 млн рублей

Родственники звезды фильма "Москва слезам не верит" перешли в наступление. Вдова и дочь Алексея Баталова подали иск к Наталье Дрожжиной. Они требуют взыскать с актрисы 14 миллионов рублей за "неосновательное обогащение".

Перед судом предстанут также супруг Дрожжиной Михаил Цивина. Гитана Леонтенко требуют убрать имя Баталова из названия благотворительного фонда.

По информации ТАСС, в исковом заявлении вдова народного артиста СССР его дочь Мария просят взыскать с Дрожжиной крупную сумму денег.

По словам родственников Баталова, из-за мошеннических действий они лишились двух квартир, мастерской актёра и почти 8 млн рублей, лежавших на счету семьи.

Также к предприимчивым супругам перешла доля в четырёхкомнатной квартире в центре столицы. Из банковской ячейки, по слова Гитаны Леонтенко, пропали ордена и другие ценные вещи.

В начале 2021 года суд признал недействительным договоры пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой. Сомнительных благодетелей задержали.

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