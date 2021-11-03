Бузова получила неприличный подарок от писателя Цыпкина

Ольга Бузова не поняла смысл странного презента, который вручил ей писатель Александр Цыпкин. Звезда "Дома-2" продемонстрировала подарок, представляющий собой неприличную вещицу из секс шопа.

Ольга Бузова побеседовала с писателем Александром Цыпкиным. Литератор вручил Ольге подарки.

В финале интервью знаменитость продемонстрировала в Instagram, какие подарки она получила от своего собеседника.

Один презент не вызвал у звезды вопросов — это была книга с автографом автора. Вторая вещица заставила Ольгу ужаснуться.

"Александр, пускай вся страна знает, что ты мне подарил. Да, лучший подарок это книга, я обещала ее сегодня прочитать. А обещать — значит сделать. Но ты же сказал, что послушаешь все мои альбомы? Но есть еще один подарок. И он реально думает, что у меня настолько все плохо. Собственно говоря, это ч***, — звезда "Дома-2", показав коробку с фаллоимитатором.

О личной жизни Ольги мало что известно. В начале года она рассорилась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Сама Бузова не переживает по поводу своего одиночества, строя планы о рождении ребёнка.

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