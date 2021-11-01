Бузова обвинила руководство МХАТа во лжи: "Пришло время защищаться"

Ольга Бузова по полочкам разложила все доводы руководства МХАТа по поводу снятого с репертуара спектакля "Чудесный грузин" и уличила нового директора прославленного театра Владимира Кехмана во лжи. Звезда "Дома-2" не согласна с тем, что именно из-за неё провалилась нашумевшая постановка.

Ольга Бузова объяснила, что защищала спектакль "Чудесный грузин" от нападок хейтеров, а ей отплатили чёрной неблагодарностью.

"Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ, и рассказывать правду вам", — пишет Ольга в своём Instagram-аккаунте.

Поющая ведущая рассказала об ажиотажном спросе на билеты на постановку.

"За неделю до показа — наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считанные дни… Но новое руководство МХАТа, это не устроило! И господин Кехман дал задание снять спектакль "Чудесный Грузин”, и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову", — возмущается знаменитость.

Ольга не понимает, как она со своей эпизодической ролью могла провалить спектакль, в котором играют множество потрясающих актёров.

"То есть снова виновата только Бузова? Где-то я это уже слышала…" — делится своими мыслями Ольга.

Звезда уверяет, что у неё есть скрины, доказывающие, что билетов уже нет в кассах.

"Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Если это ложь. Чтобы очернить меня??? и приподнять себя… ну этот вариант делают многие в шоу-бизнесе, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство", — жалуется Бузова

Ольга обижена на нового директора театра.

"Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!" — пишет знаменитость, напоминая, что такой масштабной рекламы не было ни у одной постановки.

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