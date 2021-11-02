Российский историк моды Александр Васильев собирает коллекцию одежды Аллы Пугачёвой для музея. Певица попросила вернуть бывшую домработницу подаренные эксклюзивные вещи.
Как пишет МК, Людмила Дороднова долгое время работала домработницей у Аллы Пугачёвой.
За это время Примадонна подарила Людмиле много вещей, которые сама уже не носила. Женщина сохранила их и многие наряды даже ни разу не надела. По её словам, она почистила вещи певицы и вернула их хозяйке.
Тем не менее у Дородновой остались вещи Примадонны, Кристины Орбакайте, а также Филиппа Киркорова.
80-летняя женщина добавила, что у неё хорошие отношения с Аллой Борисовной. Они поздравляют друг друга с праздниками.
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