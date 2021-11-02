Историк моды Александр Васильев собирает коллекцию одежды Пугачёвой для музея

Российский историк моды Александр Васильев собирает коллекцию одежды Аллы Пугачёвой для музея. Певица попросила вернуть бывшую домработницу подаренные эксклюзивные вещи.

Как пишет МК, Людмила Дороднова долгое время работала домработницей у Аллы Пугачёвой.

За это время Примадонна подарила Людмиле много вещей, которые сама уже не носила. Женщина сохранила их и многие наряды даже ни разу не надела. По её словам, она почистила вещи певицы и вернула их хозяйке.

Тем не менее у Дородновой остались вещи Примадонны, Кристины Орбакайте, а также Филиппа Киркорова.

80-летняя женщина добавила, что у неё хорошие отношения с Аллой Борисовной. Они поздравляют друг друга с праздниками.

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