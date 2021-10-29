Эскорт-услуги Артура Пирожкова фанатка оценила в 100 тысяч евро

Александр Ревва в образе Артура Пирожкова пользуется популярностью у дам. Женщины бросают к ногам артиста крупные суммы денег, высоко оценивая его эскорт-услуги.

Александр Ревва поведал, как 50-летняя фанатка готова была отдать ему огромную сумму денег в обмен на пикантные услуги.

Об этом артист рассказал в новом шоу Максима Галкина "Блеф". Пирожков объяснил, что соблазн согласиться был велик, однако его отпугнуло странное условие.

"Мероприятие проходило в отеле, и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг", — признался Ревва.

По условиям шоу, гости программы рассказывают выдуманные и правдивые истории, а затем отгадывают, где человек солгал, а где сказал правду.

Соперником Реввы был певец Николай Басков. Ревва уверил, что его история с эскорт-услугами произошла с ним в действительности.

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