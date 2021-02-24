Артист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, показал фрагмент своей сладкой жизни.
Александр Ревва опубликовал в Instagram снимок, на котором он с аппетитом поедает завтрак в постели.
Из-под одеяла торчит голый торс исполнителя.
Вокруг артиста — праздничное убранство, оставшееся, вероятно, после вечеринки в честь Дня защитника Отечества. На воздушных шарах надпись — "Лучшему мужчине".
"Не знаю, как у вас, мужики, но у меня праздник продолжается… и я такой весь в новых носках, с новым парфюмом, лежу в постели и поздно завтракаю… и вот думаю, может, пойти побриться — станок и пенка-то новенькие", — похвастался Ревва.
Подписчики оценили пафос снимка Реввы.
"И пенка … офигеть-то, как фартануло", — острили фолловверы.
"Счастливые трусов не надевают!" — написали поклонники Артура Пирожкова.
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