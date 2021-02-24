Завтрак в постель: Ревва показал, как шикует, окружённый подарками

Артист, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, показал фрагмент своей сладкой жизни.

Александр Ревва опубликовал в Instagram снимок, на котором он с аппетитом поедает завтрак в постели.

Из-под одеяла торчит голый торс исполнителя.

Вокруг артиста — праздничное убранство, оставшееся, вероятно, после вечеринки в честь Дня защитника Отечества. На воздушных шарах надпись — "Лучшему мужчине".

"Не знаю, как у вас, мужики, но у меня праздник продолжается… и я такой весь в новых носках, с новым парфюмом, лежу в постели и поздно завтракаю… и вот думаю, может, пойти побриться — станок и пенка-то новенькие", — похвастался Ревва.

Подписчики оценили пафос снимка Реввы.

"И пенка … офигеть-то, как фартануло", — острили фолловверы. "Счастливые трусов не надевают!" — написали поклонники Артура Пирожкова.