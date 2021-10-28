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Собчак об обвинении Муз-ТВ в гей-пропаганде: "Предадут анафеме"

Шоу-бизнес

Правоохранительные органы взялись за дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений на музыкальной премии "Муз-ТВ". Ксения Собчак назвала эти нападки на шоу-бизнес политической стратегией.

Собчак об обвинении Муз-ТВ в гей-пропаганде: "Предадут анафеме"

Ксения Собчак отмечает, что была уверена, что скандал с Моргенштерном — это финал абсурда, однако звезда признаёт, что она ошибалась.

"Но нет! Конечно, нет. Нам теперь шаг за шагом показывают, что это новая политическая стратегия. Посмотрите, взялись прямо по-крупному за блогеров да и вообще за шоу-биз", — пишет журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак возмущает то, что нельзя ходить в женских платьях, даже если это сценический образ для шоу. Знаменитость отмечает, что и над ней занесён меч правосудия.

"Нас с Ивлеевой за поцелуй со дня на день, видимо, тоже предадут анафеме и страшному суду, у Алишера отменили (пока по официальной версии "перенесли”) масштабное шоу на СТС", — жалуется блондинка.

Собчак называет всё происходящее чередой наказаний для публичных людей, которые высказывают свою позицию.

"И высказываться теперь нельзя ни по какому поводу — не только про кровавый режим и Навального, но и про победу, и про Сталина, и видимо про РПЦ. И список этот можно продолжать бесконечно…", — отмечает Ксения.

Согласно информации сайта Басманного суда Москвы, на телеканал "Муз-ТВ" составили протокол по статье о гей-пропаганде.

На "Муз-ТВ" пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном. На вручение премии король российской эстрады с экс-бойфрендом Бузовой явились в свадебном автомобиле, а тиктокер Даня Милохин пришёл в двойном наряде, состоящем из платья и мужского костюма.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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