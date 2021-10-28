EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Бориса Щербакова положили в больницу с пневмонией
Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за углеродных налогов
Во Франции предотвратили государственный переворот
Артамонов призвал ужесточить ответственность за продажу контрафактного алкоголя
Собчак раскрыла закулисные игры в МХТ: "Артисты из театра убежали"
В МИД РФ заявили о возможном продлении срока сертификации "Северного потока-2"
Глава Минфина РФ ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Михаил Хазин: Путин уйдёт в отставку после восстановления Великой Империи
В Совфеде предложили расценивать призывы против вакцинации как экстремизм

"Муз-ТВ" ответит перед судом за гей-пропаганду

Происшествия

Телеканалу "Муз-ТВ" предъявили обвинение в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей. Статья 6.21 КоАП предполагает наказание в виде штрафа на сумму в один миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания". Первое заседание по этому делу назначено на 17 ноября.

Церемония вручения "Премии "Муз-ТВ" состоялась в июне 2021 года. Певец Филипп Киркоров и рэпер Дава пришли на мероприятие в компании полуобнажённых мужчин и активно демонстрировали, что они являются влюблённой парой. СМИ расценили этот перфоманс, как "гей-свадьбу".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Никита Джигурда: Мы с Мариной – не Пугачева с Киркоровым
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Бориса Щербакова положили в больницу с пневмонией
Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за углеродных налогов
Во Франции предотвратили государственный переворот
Артамонов призвал ужесточить ответственность за продажу контрафактного алкоголя
"Муз-ТВ" ответит перед судом за гей-пропаганду
Собчак раскрыла закулисные игры в МХТ: "Артисты из театра убежали"
В МИД РФ заявили о возможном продлении срока сертификации "Северного потока-2"
Глава Минфина РФ ответил на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Михаил Хазин: Путин уйдёт в отставку после восстановления Великой Империи
В Совфеде предложили расценивать призывы против вакцинации как экстремизм
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Российский шоу-бизнес
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Новости Украины
Эксперт: ЛДНР нечем сбивать "Байрактары", нужна помощь России
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Шоу-бизнес
Собчак подколола Соловьёва за дачу в загнивающей Европе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников