"Муз-ТВ" ответит перед судом за гей-пропаганду

Телеканалу "Муз-ТВ" предъявили обвинение в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей. Статья 6.21 КоАП предполагает наказание в виде штрафа на сумму в один миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания". Первое заседание по этому делу назначено на 17 ноября.

Церемония вручения "Премии "Муз-ТВ" состоялась в июне 2021 года. Певец Филипп Киркоров и рэпер Дава пришли на мероприятие в компании полуобнажённых мужчин и активно демонстрировали, что они являются влюблённой парой. СМИ расценили этот перфоманс, как "гей-свадьбу".

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