Волочкова обрушилась на беременную жену Игоря Вдовина

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова резко высказалась о беременной жене своего экс-супруга Игоря Вдовина.

Бывший муж Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин сейчас женат на телеведущей Елене Николаевой, которая скоро впервые станет мамой.

Балерина пришла в ярость, услышав имена своего экс-супруга и его избранницы.

"Почему вы не говорите, что это муж новоиспеченный другой кошелки? Мне до большого барабана, как, где и с кем он живет. А вам самим не смешно? А этой кошелке, с которой он живет этот чувак? Почему ей не звонят? Это чмо хотело пропиариться за счет моего имени", — цитирует Волочкову blitz. plus.

Танцовщица не может простить бывшему мужу того, что бизнесмен, по её словам, кинул её на большую сумму денег. Балерина рассказала, что Вдовин занял у него много денег, но вернуть их отказывается.

Волочкова ранее сетовала, что мужчины, с которыми она завязывает отношения, нередко пытаются жить за её счёт. Этого звезда русского балета не терпит.

Игорь Вдовин воспитывает единственную дочь Волочковой Ариадну. Девочка живёт с отцом, так как, по словам ребёнка, от дома матери ей далеко добираться до школы.

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