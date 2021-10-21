Волочкова показала возлюбленного во всей красе

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова недавно стала жить под одной крышей с возлюбленным. Публика только привыкла к Олегу, как появился некий Владимир. Своего нового избранника балерина не скрывает от публики, а показывает целиком.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова опубликовала в своём Instagram-аккаунте снимок с новым бойфрендом.

На фото балерина нежно прижимается к своему жениху, положив натруженные балетом ступни мужчине на колени.

Фотография сопровождается объёмным текстом. Волочкова просит любопытных не пытаться выяснить что-либо о её воздыхателе.

"Меня удивляет один момент, почему когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведённым, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины да и все остальные со своими дешевыми истериками", — пишет Анастасия.

Балерина укоряет тех женщин, которые не ценили мужчину, а теперь предъявляют к нему претензии.

"От женщины, которая дарит своему любимому человеку ласку, поддержку и любовь, верность, тепло, мужчина никогда не уйдёт! Любая женщина может сделать так, что мужчина будет с ней! Для этого нужно быть настоящей, искренней и самодостаточной. И уверенной в себе. По-волочковски!" — делится своим мнением Анастасия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.