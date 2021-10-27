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Моргенштерн оправдался за свои слова о Дне Победы

Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в своём Instagram-аккаунте извинился за свои заявления о Дне Победы. Своё оправдание он облёк в небрежную форму, допустив в посте множество ошибок.

Моргенштерн оправдался за свои слова о Дне Победы

Слова Моргенштерна о том, что он не понимает, зачем нужно праздновать День Победы, вызвали бурную реакцию общества.

На рэпера обрушилась волна негодования. Возмутились представители общественно-патриотического движения "Ветераны России", которые увидели в речах артиста оскорбление исторической памяти.

После яростных нападок патриотов музыкант решил извиниться за свои слова и объяснил, что имел в виду, когда говорил про День победы.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста", — отметил рэпер.

Моргенштерн убеждён, что СМИ переврали его слова "в своих грязных целях".

"Про то что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно никто не написал. А про то что ветеранам на мой взгляд следует выделить дополнительные деньги даже не вставили в интервью", — заявил рэпер.

Кумир молодёжи уверил, что уважает ветеранов и гордится ими, но "некорректно формулирует мысли".

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Автор: Елена Былкина
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