Сын Светличной попросил денег за информацию о матери

Наследник звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной заявил, что ему не нужна помощь представителей СМИ в поисках матери, которая отсутствует дома с 21 октября.

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов не стал комментировать новость об исчезновении 81-летней актрисы. "Московский комсомолец" сообщал, что родственница звезды советского кино разыскивает артистку с помощью полиции.

Квартира Светличной действительно пустует уже несколько дней. На предложение журналистов Пятого канала помочь Ивашову с поиском пожилой родительницы мужчина ответил категоричным отказом.

"Это стоит денег! Денег стоит моя информация! Не надо никакой помощи!" — цитирует слова наследника актрисы Пятый канал.

Друг актрисы актёр Иван Николаев объяснил журналистам, что артистка помирилась с родными и переехала жить ближе к сыну.

У Светличной наблюдались проблемы со здоровьем. Пожилую женщину часто госпитализировали с подозрением на инсульт. Жаловаться на боли в голове артистка начала после того, как на одном из интервью на неё упал плохо укреплённый софит.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.