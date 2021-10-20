Собчак рассказала, как её "прессовали" на допросе в Сочи

Ксения Собчак раскрыла подробности допроса у сочинских следователей по делу о смертельном ДТП.

Журналистка объяснила, что не понимает, зачем её надо было вызвать в Сочи, если она в течение трёх часов рассказывала подробности трагического происшествия столичным следователям.

"Ну что, слетала на допрос (зачем, интересно, учитывая то, что почти три часа меня допрашивали в Москве и обычно пассажиров в ДТП так не прессуют, но то пассажиров, а то ужасную Собчак). В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи", — пишет звезда в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Журналистка опровергла информацию об очной ставке с водителем "Мерседеса", обвиняемого в нарушении правил ПДД, приведшего к смерти человека.

"Очной ставки не было, да и с чего она могла быть, если показания с водителем не могли расходиться ну вообще никак. Стоит вспомнить, от кого мы впервые это узнали тут, и сделать выводы об уровне инсайдов, б****, этих людей", — объяснила светская львица.

Собчак рассказала, что её просили подтвердить, что на заднем сидении автомобиля сидела именно она.

"Задали все те же вопросы, попросили подтвердить подлинность съёмок с камер в Роза Хутор, где я как ведущая, объявила Земфиру и уехала, и около аэропорта. И опознать себя же, садящуюся на заднее сидение Майбаха", — написала блондинка.

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