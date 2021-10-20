Собчак допросили в Сочи по делу о смертельном ДТП

Ксения Собчак повторила своё свидетельство по поводу трагедии на Краснополянском шоссе в Сочи. Журналистка ранее уже давала показания следователю в Москве. Теперь она рассказала о случившемся представителям правоохранительных органов в Сочи.

О том, как прошла беседа со стражами правопорядка, написал Telegram-канал команды Собчак "Осторожно, новости".

"Журналистка сообщила "Осторожно, новости", что очной ставки (о которой писали некоторые СМИ) не планировалось. Об этом ей рассказал следователь по делу — подполковник юстиции Александр Шкарлат. Это означает, что показания водителя Олега Цоя и журналистки — идентичны", — гласит информация ТГ-канала.

Ранее недоумение общественности вызвала поездка светской львицы в столицу Франции накануне запланированной встречи с правоохранителями в Сочи. Собчак успела слетать в Париж на пять часов, вернуться в Москву, а затем из аэропорта Шереметьево прямым рейсом вылетела в Сочи.

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