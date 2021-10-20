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Гарик Харламов возмущён новыми правилами Instagram

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен Гарик Харламов обиделся на Instagram. Он увидел в действиях социальной сети абсурд и нарушение логики. Недовольство резидента Comedy Club вызвано тем, что к его контенту применяют санкции за те нарушения, за которые уже прежде его наказали. Комик подумывает покинуть несправедливую интернет-площадку.

Гарик Харламов возмущён новыми правилами Instagram

Гарик Харламов опубликовал предупреждение от админов Instagram. Юмориста лишили возможности пользоваться стикером со ссылкой, так как он ранее публиковал контент, нарушающий руководство сообщества.

"Кому ещё подобная надпись прилетела? Инста решила вообще отделиться от внешнего мира? Почему я теперь не могу дать ссылку на другой сайт или другую соц. сеть? Это же не правильно", — негодует шоумен в своём микроблоге.

Он считает, что социальная сеть блокирует контент, не разбираясь — кто прав, кто виноват.

"Что значит "ранее публиковали контент" ? Вы же удаляли мой контент, который вас не устраивал. Это же и было наказанием. Так по какой причине вы говорите, что мы убираем эту функцию за то, за что уже наказывали вас ? Так, вы должны сесть в тюрьму за кражу! Но я же уже отсидел. Да, но за то что вы украли, вы должны отсидеть ещё раз ! И палец вам отрежем. Какой-то п*****", — горячится артист.

Гарик воспринял эти притеснения как повод задуматься над тем, чтобы уйти из данной социальной сети.

"Хм, первые звоночки для меня, ребята. Не хотелось бы прощаться с этой социальной сетью, но это уже маразм, честно говоря", — делится своими мыслями Харламов с подписчиками.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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