Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике

Никто не ожидал таких бурных эмоций от новой возлюбленной звезды Comedy Club Гарика Харламова. Звезду фильмов "Крепостная" и "Гусар" Катерину Ковальчук долго не могли успокоить.

Катерина Ковальчук стала капитаном команды в программе "Форт Боярд". Одно из испытаний оказалось девушке не по силам. Пассии Гарика Харламова предстояло в полной темноте отыскать специальный код. Всё шло хорошо, пока на голову актрисы не стали сыпаться неприятные насекомые. Перед таким живым "дождём" блондинка спасовала.

Катерина начала кричать и размахивать руками, пытаясь скинуть с себя мерзких тварей. Звезда, которая спешно покинула испытание, долго не могла успокоиться.

"Воспоминания на всю жизнь!", — поделилась своим ужасом Ковальчук.

Гарик Харламов, который в 2020 году развёлся с Кристиной Асмус, не скрывает отношения со своей партнёршей по фильму "Гусар". Поклонники комика отмечают, что Гарик подыскал себе возлюбленную, которая по типажу очень напоминает его экс-супругу. СМИ сообщают, что юморист обосновался в коттедже неподалёку от дома Асмус, чтобы чаще видеться с дочерью Анастасией.

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