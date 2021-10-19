EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Психиатры проверят устроившего стрельбу в пермской школе шестиклассника
Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Розе Хутор" в начале апреля
Вице-мэр Ефимов озвучил условия продажи городских квартир физлицам и бизнесу
Попова заявила о неэффективности QR-кодов
Эксперт: Twitter может согласиться выполнить требования Роскомнадзора
СМИ КНДР подвергли критике сериал "Игра в кальмара"
Глава Пентагона назвал РФ виновницей конфликта в Донбассе
В Госдуме рассказали о последствиях энергетического кризиса в ЕС
Бузова примерила на себя роль матери

Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Никто не ожидал таких бурных эмоций от новой возлюбленной звезды Comedy Club Гарика Харламова. Звезду фильмов "Крепостная" и "Гусар" Катерину Ковальчук долго не могли успокоить.

Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике

Катерина Ковальчук стала капитаном команды в программе "Форт Боярд". Одно из испытаний оказалось девушке не по силам. Пассии Гарика Харламова предстояло в полной темноте отыскать специальный код. Всё шло хорошо, пока на голову актрисы не стали сыпаться неприятные насекомые. Перед таким живым "дождём" блондинка спасовала.

Катерина начала кричать и размахивать руками, пытаясь скинуть с себя мерзких тварей. Звезда, которая спешно покинула испытание, долго не могла успокоиться.

"Воспоминания на всю жизнь!", — поделилась своим ужасом Ковальчук.

Гарик Харламов, который в 2020 году развёлся с Кристиной Асмус, не скрывает отношения со своей партнёршей по фильму "Гусар". Поклонники комика отмечают, что Гарик подыскал себе возлюбленную, которая по типажу очень напоминает его экс-супругу. СМИ сообщают, что юморист обосновался в коттедже неподалёку от дома Асмус, чтобы чаще видеться с дочерью Анастасией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новый роман с копией Асмус: Харламов и Ковальчук вместе перестали скрывать роман
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Беспилотный трамвай презентовали на форуме в Санкт-Петербурге
Политолог оценил запуск КНДР баллистической ракеты для подводной лодки
Как не заболеть сахарным диабетом
Новая девушка Гарика Харламова устроила истерику на публике
Психиатры проверят устроившего стрельбу в пермской школе шестиклассника
ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции
Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Розе Хутор" в начале апреля
Юрист объяснил, что ждёт Собчак, если она не явится по повесткам к следователям
Вице-мэр Ефимов озвучил условия продажи городских квартир физлицам и бизнесу
Юлия Пересильд показала трогательную встречу с дочерьми
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов Любовь Степушова Турции никогда не стать постоянным членом Совбеза ООН Любовь Степушова Игорь Буккер Таинственный радиосигнал из центра галактики: учёные ломают головы Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников