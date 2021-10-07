Гарик Харламов с новой пассией поселился рядом с домом Кристины Асмус

Звезда Comedy Club Гарик Харламов закрутил роман с партнёршей по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук. Поклонники комика отмечают сходство типажей экс-супруги юмориста Кристины Асмус и его новой хрупкой изящной избранницы. Есть сведения, что влюблённые намерены пожениться.

Новая избранница Гарика Харламова чем-то напоминает его бывшую супругу. Юморист предпочитает женщин небольшого роста, изящных и светловолосых.

Гарик Харламов серьёзно видит отношения с Ковальчук. Он познакомил возлюбленную с матерью, которой понравился выбор сына. Парочка уже не скрывает своего романа и выходит вместе в свет.

"У Гарика с прекрасной Катериной все серьёзно. А теперь они ещё и живут вместе. После расставания с женой Харламов арендовал дом неподалёку от Асмус, чтобы чаще видеться с дочкой Настей", — цитирует слова знакомых артиста "Комсомольская правда".

Харламов — состоятельный мужчина, который зарабатывает более 180 млн рублей в год. Ранее он благородно оставил свой особняк в посёлке "Княжье озеро" в Истринском районе бывшей жене и дочери. Пи этом формально половина особняка, стоимость которого оценивается в 70 миллионов рублей, принадлежит ему по праву.

Поклонники Гарика отмечают, что отношения с Катериной Ковальчук влияют на него положительно. Он сумел избавиться от лишних 17 килограммов и продолжает совершенствовать свою фигуру в спортзале.

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