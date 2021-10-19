Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю с МКС 17 октября, поспешила к своим любимым дочерям. Встреча получилась умилительной.
36-летняя Юлия Пересильд разместила в своём Instagram трогательные снимки. Актриса воспитывает двоих дочерей, рождённых, согласно устойчивым слухам, от 70-летнего режиссёра Алексея Учителя.
Звезда фильма "Битва за Севастополь" — счастливая мама. У неё подрастают 12-летняя дочь Анна и 8-летняя Мария. Наследницы актрисы, совершившей 12-дневное космическое путешествие, наконец, воссоединились с героической родительницей.
"Мои красавицы со мной", — подписала снимок Пересильд.
На фото Юлия в комбинезоне космонавта прижимается к родным девочкам. Анна и Мария зажмурились, прислонясь щекой к дорогой мамочке.
Подписчиков артистки, которая совершила рискованный полёт, фотография растрогала.
"Как же это трогательно! Берегите друг друга";
"С возвращением, мой милый человек, Юлия! Какое счастье, что Вы дома! Нежно обнимаю, целую, люблю!" — писали в Сети.
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