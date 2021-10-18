Пересильд объявила 17 октября днём своего второго рождения

Вернувшаяся с Международной космической станции Юлия Пересильд заявила, что будет праздновать своё рождение 17 октября, в день своего прилёта из космоса.

Актриса, которой посчастливилось сняться в кино на МКС, опубликовала в Instagram-аккаунте пост, в котором продолжает делиться эмоциями с поклонниками.

"Перелёт вертолетом Жезказган-Караганда. И рядом уже волшебный @sashagusov, а значит все моменты схвачены и оставлены на долгую память! Я уже в @gctc_official — учусь ходить заново! 17 октября как ещё один День Рождения", — написала артистка в своём микроблоге, сопроводив текст снимками своего прилёта на Землю.

Алла Пугачёва, которая пристально следила за путешествием киноэкипажа, поддержала актрису.

"Будем справлять каждый год этот день рождения. Поздравляю", — написала Примадонна под постом Юлии.

Космический полёт актрисы очень воодушевил интернет-аудиторию.

"Возможно всё, посмотрите сколько всего сейчас мы имеем, о чем сто лет назад, да что сто, даже 50, люди представить даже не могли… какой скачок! Прогрессище для человечества!"; "Через каких-то 5-8 лет полет в космос будет обычным делом, Эра Водолея же. А у кого в гороскопе выражен Уран будут летать одними из первых. Так что мечты сбываются"; "Юленька! С возвращением! Ты — герой!!! Восстанавливайся скорее", — писали в Сети.

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