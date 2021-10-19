Собчак ответила на нападки Соловьёва: "Пригорает у пропагандистов"

После фильма Ксении Собчак "Исповедь священника" на журналистку повесили ещё одно клеймо — "одержимая кощунница".

Ксения Собчак покусилась на святое и сняла документальный фильм, рассказывающий о внутренних проблемах Русской Православной Церкви. Информацией с журналисткой поделился бывший православный священник Роман Степанов.

После выпуска фильма на Собчак ополчился Владимир Соловьёв и его православные эксперты, которые обвинили Ксению в незнании материала.

Журналистка ответила на нападки знатоков РПЦ, опубликовав фрагмент выпуска передачи Соловьёва.

"Одержимая кощунница", так теперь называет меня Царь-Град. Как я оцениваю, что наша работа получилась реально крутой и важной: когда вот так пригорает у пропагандистов. Посмотрите в этой нарезке, как после "Исповеди священника" встрепенулись аффилированные с РПЦ", — пишет Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Звезда ТВ и интернета объяснила, что подобные расследования должны благотворно отразиться на РПЦ.

"А ведь Сергей Ерженков и вся команда делали и всегда делаем свою журналистскую работу вообще не для того. Я считаю (и Степанов об этом в нашем выпуске неоднократно говорит), что самой РПЦ нужно, чтобы такие вещи расследовались! Это в их же интересах, но, к глубочайшему сожалению, они этого явно не понимают", — объяснила знаменитость.

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