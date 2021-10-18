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Собчак ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих

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Ксения Собчак незадолго до смертельного ДТП сняла разоблачительный фильм о том, как в церковной среде замалчиваются внутренние проблемы. Мистики увидели в злосчастиях журналистки расплату за "очернение Церкви". Звезда подробно объяснила, почему не правы те, кто обвиняет её в оскорблении чувств верующих.

Собчак ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих

Журналистка активно призывает посмотреть её документальный фильм под названием "Исповедь священника, секс-скандалы, чёрная касса и тайны РПЦ".

В сети уже укоряют Собчак в том, что она пытается представить РПЦ в чёрном цвете.

Знаменитость уверена, что те, кто на неё нападают, либо не смотрели её фильм, либо отрицают действительность.

"Потому что выводы про они очерняют церковь — это прям вот базарное тупое кликушество. Ну конечно, мы не очерняем церковь и уж точно никого не оскорбляем. Это рассказ о закрытой структуре, в которой (как в любой закрытой структуре) есть свои подводные камни — эти камни мы, кстати, открыто называем по именам", — пишет Ксения в своём Instagram-аккаунте.

Журналистка рассказывает в своём фильме историю молодого священника Романа Степанова, которого недавно лишили сана.

Собчак укоряет интернет-аудиторию за двойные стандарты.

"Новость о расследовании во Франции, во время которого были выявлены тысячи священников-педофилов, обсуждали на днях все. А давно вы слышали о действительно больших и честных расследованиях у нас?" — пишет журналистка.

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ИСПОВЕДЬ СВЯЩЕННИКА: секс-скандалы, чёрная касса и тайны РПЦ
Автор: Елена Былкина
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