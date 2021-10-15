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Больная COVID-19 Гузеева поделилась кадрами со слезами на глазах

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лариса Гузеева, которая сейчас лежит в больнице на Коммунарке с "ковидом", расплакалась на видео, вспоминая о своих счастливых днях до болезни.

Больная COVID-19 Гузеева поделилась кадрами со слезами на глазах

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева разместила с своём Instagram-аккаунте видео, на котором идёт по улице.

"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной!" — говорит на видео актриса.

Молодёжь в этот момент высовывается из окна и начинает петь.

Этот эпизод растрогал звезду ТВ до слёз. На видео она вытирает слёзы, глядя на счастливых молодых людей, среди которых, возможно, есть и её дочь Ольга Бухарова.

"Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна! Прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!" — написала Гузеева под видео.

Подписчики знаменитости не устают адресовать артистке самые добрые пожелания.

"Моя хорошая!!! Всё будет хорошо! Ангела Хранителя!" — написала Алика Смехова.

"Я так переживаю за Вас, надеюсь скоро увидеть пост об выздоровлении и выписке! Обожаю, люблю, жду отличных новостей! Всё будет хорошо, мы с Вами!" — писали в сети.

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У Ларисы Гузеевой коронавирус | Телеведущая в Коммунарке
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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