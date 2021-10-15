Муж Гузеевой объяснил, почему она заразилась COVID-19

Супруг Гузеевой, ресторатор Игорь Бухаров, рассказал о неблагоразумном поведении жены, которое, возможно, стало причиной её заражения коронавирусной инфекцией.

Бухаров отметил, что Лариса Гузеева не прислушалась к советам вакцинироваться, в результате чего попала в больницу с опасным диагнозом.

Ресторатор объяснил, что в их семье только Лариса пренебрегла прививкой от коронавируса.

"У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали: "Ты тоже привейся". Она отказалась и поехала на съемки в Крым", — цитирует слова мужа телеведущей сайт 56orb. ru.

62-летнюю артистку уже две недели спасают от "ковида" в больнице в Коммунарке.

У ведущей шоу "Давай поженимся" степень поражения лёгких составляет более 65%.

Гузееву лечат с помощью кислородного шлема и дорогостоящих лекарственных препаратов. Кризисный период уже прошёл, развитие болезни удалось остановить. Сейчас телесваха восстанавливается после тяжёлого недуга, развлекаясь в палате за просмотром добрых советских мультфильмов.

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