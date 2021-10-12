Крутой рассказал, что уговаривал Серова вакцинироваться

Ранее публику напугал призыв Игоря Крутого помолиться о здоровье больного "ковидом" Александра Серова. Исполнитель песни "Мадонна" сейчас лежит в реанимации с обширным поражением лёгких. Композитор объяснил фолловерам, что певец не внял его призывам вакцинироваться.

Игорь Крутой переживает за жизнь и здоровье артиста, который исполняет его лучшие песни. Своими тревогами композитор поделился с поклонниками.

Маэстро считает, что Серову сейчас очень необходимы молитвы неравнодушных людей.

Подписчиков Крутого взбудоражил призыв в Instagram поставить свечку за здравие певца.

"Сил Саше и Божией защиты!" — написал Игорь Николаев.

Фолловеры присоединились к добрым пожеланиям.

"Выздоровление Александру и без последствий и осложнений, берегите себя"; "Скорейшего выздоровления Александру, да хранит его Ангел хранитель, берегите себя, обнимаю", — писали в Сети.

Игорь Крутой успокоил поклонников Серова отметив, что "он под контролем".

Интернет-пользователи поинтересовались, был ли Серов вакцинирован от коронавируса.

"Не был… Я уговаривал…" — объяснил продюсер.

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