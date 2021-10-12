Сафронов рассказал о состоянии Собчак после страшной аварии

Народный художник РФ Никас Сафронов уверен, что Ксению Собчак в ситуации с ДТП следует только пожалеть. Он призвал прекратить травлю, которая развернулась против журналистки в сети.

Ненависть к Ксении Собчак проявилась в полную силу после истории с ДТП в Сочи. Находятся люди, которые видят вину звезды в произошедшей трагедии. На журналистку обрушивают волну негатива, несмотря на то, что в салоне автомобиля виновника аварии она была всего лишь пассажиркой.

Никас Сафронов считает, что люди, нападающие на Собчак, пытаются "пропиариться" за её счёт.

"Я считаю, что необходимо прекратить травлю Ксении. В интернете пишут: "Собчак убила двух человек". Так могут считать только злые люди, которые хотят получить на этой истории свой пиар", — цитирует слова художника издание "Собеседник".

Сафронов объяснил, что Собчак сидела на заднем сидении "Мерседеса", поэтому обвинять её в чём-либо глупо.

"Ксения — жертва ДТП, она пострадала при столкновении, у нее есть ранения. Но даже и не это страшно и больно — она получила глубокую психологическую травму на всю жизнь, после которой еще долго будет восстанавливаться", — отметил живописец.

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