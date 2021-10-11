Мария Арбатова высказалась о поведении Собчак во время ДТП

Мария Арбатова недоверчиво отнеслась к словам Ксении Собчак, которая вчера попала в серьёзное ДТП в Сочи. Писательница подозревает, что многое из того, что говорила журналистка — ложь.

Ксения Собчак являлась лишь пассажиркой автомобиля "Мерседес", который угодил в страшную аварию. Машина при обгоне врезалась в автомобиль марки "Фольксваген", одна из пассажирок которого скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и вторая пассажирка авто получили травмы различной степени тяжести.

Мария Арбатова, изучив детали происшествия, негативно отозвалась о поведении Ксении Собчак. Журналистка объясняла, что потеряла сознание при столкновении и получила сотрясение мозга.

Эти слова нисколько не тронули Арбатову. Она подозревает, что Собчак лукавит, рассказывая о своих увечьях.

"Когда у человека сотрясение мозга, то он не садится в самолет, — и это понимает даже школьник. Человек, получивший сотрясение мозга, по мере сил идет в травмпункт, а потом в течение длительного времени соблюдает постельный режим. Собчак говорит, что она потеряла сознание. Я уверена, что она врет", — цитирует слова Арбатовой argumenti. ru.

Не одобрила писательница и бездействие Ксении во время аварии.

"Меня просто шокировало то, что вся компания, включая Собчак, осталась сидеть в "Мерседесе", и никто из них не вышел помочь тем людям, которые пострадали во встречной машине! Эта компания вышла из микроавтобуса через пять минут лишь для того, чтобы пересесть в другую машину, а помощь пострадавшим оказывали очевидцы со стороны. Конечно, подобное поведение не могло меня не шокировать!" — заявила общественный деятель.

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