Переборщил с ботоксом: Том Круз шокировал фанатов внешним видом

Том Круз появился на публике с очень "распухшим" лицом. Актёр пришёл на бейсбольный матч вместе с сыном. Когда он попал в объектив камер, поклонников шокировали "пухлые" щёки звезды.

Мнения фанатов разделились. Одни считают, что актёр "переборщил" с ботоксом, другие винят стероиды, третьи — пластических хирургов.

"Он, скорее всего, прошёл курс стероидов", — пишут поклонники в соцсетях под фото "округлившегося" Круза. "Нет, это называется старением", — возражает следующий фолловер.

Другие же уверены, что не может "состариться" лишь лицо, и считают, что Круз лёг под хирургический нож, а опухоль просто ещё не спала, цитирует мнения Fox News. Кто-то и вовсе предположил, что щёки звезда просто "наел".

Ранее предполагалось, что с отправкой корабля Crew Dragon Илона Маска на МКС, в звёздный состав экипажа войдёт и Том Круз. Однако вместо голливудского актёра на борт "усадили" двух крупных инвесторов-бизнесменов и бывшего пилота истребителя.

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