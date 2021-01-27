Том Круз не полетит сниматься на международную космическую станцию

На борт решено было взять людей, которые финансировали проект, а также человека, обладающего навыками пилотирования.

Илон Маск готовится к полёту на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Ранее предполагалось, что американский изобретатель возьмёт в свой полёт актёра Тома Круза, однако такому сценарию развития событий сбыться было не суждено.

Том Круз не вошёл в список первой партии космических туристов, так как вместо голливудского актёра на борт предпочли взять двух инвесторов и бывшего пилота истребителя.



Первые туристы, которые отправятся в космос с Илоном Маском, уже проходят подготовку к полёту. Среди многонационального экипажа только один из них будет профессионалом.