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Том Круз отказался от всех своих статуэток "Золотого глобуса"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Том Круз решил отказаться от наград престижной кинопремии "Золотой глобус" из-за нашумевшего расового скандала.

Том Круз отказался от всех своих статуэток "Золотого глобуса"

Исполнителя центральной роли в картине "Миссия невыполнима" несколько раз отмечали знаковой премией. Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) вручала артисту наград за работы в фильмах "Магнолия", "Джерри Магуайер" и "Рожденный четвертого июля".

Том Круз отказался от всех оказанных ему почестей, присоединившись к протесту Скарлетт Йоханссон и Марка Руффало. Своё недовольство выразили также стриминговые платформы Netflix и Amazon, отозвав свои картины с номинацией "Золотого глобуса".

Скандал был вызван тем, что, согласно расследованию газеты Los Angeles Times, в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, нет ни одного темнокожего. В публикации также были рассекречены финансовые схемы объединения.

Кинозвёзды требуют, чтобы ассоциация провела "фундаментальную реформу" внутри организации.

"Независимо от даты следующей церемонии "Золотого глобуса" внесение изменений так быстро и вдумчиво, как это возможно, остаётся главным приоритетом нашей организации. Мы приглашаем партнёров индустрии за стол переговоров, чтобы выработать системную реформу, которая назрела уже давно — как в нашей организации, так и в индустрии в целом", — сообщается на официальном сайте премии.

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ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС-2020: КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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