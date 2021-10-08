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Дочь Аршавина и Барановской стала участницей шоу "Танцы"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

13-летняя наследница футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской Яна решила испробовать свои силы в телевизионном конкурсном шоу "Танцы".

Дочь Аршавина и Барановской стала участницей шоу "Танцы"

Девочка предстала перед жюри. Егор Дружинин обратил внимание на фамилию конкурсантки — Яна Аршавина. Специалист по хореографии поинтересовался, не родственница ли она того самого Аршавина.

"Папа футболист, а мама телеведущая", — объяснила юная танцовщица, чем сняла всякие вопросы.

Выяснилось, что Яна занимается танцами уже шесть лет. Инициатива заниматься именно танцами, по словам Юлии Барановской, принадлежит дочери, в то время как Юлия видела наследницу в другой ипостаси.

Яна объяснила, что родители её поддерживают в решении добиваться успехов в танцевальном искусстве.

Зрители предполагают, что девочке будет непросто доказать свой талант, так как всегда найдутся люди, которые обвинят её родителей в том, что они продвигают своего ребёнка по блату.

"Дай бог чтоб помидорами не закидали девочку, как в своё время сестрёнку Дружинина", — написали в Сети.

Сведущие зрители отметили, что Яна танцует очень хорошо.

"Девочка очень способная и талантливая, надеюсь что пройдёт", — пожелали ребёнку успеха поклонники шоу.

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Яна Аршавина. Отборочный тур. Dance Революция. Фрагмент выпуска от 15.03.2020
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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