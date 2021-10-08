Прохор Шаляпин заявил, что у него "не было любви" к Татьяне Клаудие Дэвис. А брак они заключили по предложению погибшей экс-супруги.
По словам Шаляпина, пожениться предложила Татьяна. Она написала возлюбленному о том, что хотела бы выйти за него замуж и честно призналась, что поспорила на это с подругой.
"Она мне звонит и говорит: "Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся". Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее", — цитирует Шаляпина StarHit.
По словам вдовца, он не любил новую супругу и выбрал её по другим причинам.
"У меня не было к ней любви, кончено. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла", — рассказал Шаляпин.
Скоропостижная кончина Татьяны Дэвис всколыхнула весь шоу-бизнес. Женщина заразилась коронавирусом на собственной свадьбе, организм не справился, и Татьяна умерла в конце сентября.
По словам вдовца Прохора Шаляпина, он не претендует на многомиллионное наследство супруги, однако, многие относятся к его заявлению скептически. Например, адвокат певца считает, что у Прохора есть все шансы получить приличные деньги несмотря на брачный контракт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.