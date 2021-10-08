Прохор Шаляпин признался, почему женился на покойной Дэвис

Прохор Шаляпин заявил, что у него "не было любви" к Татьяне Клаудие Дэвис. А брак они заключили по предложению погибшей экс-супруги.

По словам Шаляпина, пожениться предложила Татьяна. Она написала возлюбленному о том, что хотела бы выйти за него замуж и честно призналась, что поспорила на это с подругой.

"Она мне звонит и говорит: "Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся". Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее", — цитирует Шаляпина StarHit.

По словам вдовца, он не любил новую супругу и выбрал её по другим причинам.

"У меня не было к ней любви, кончено. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла", — рассказал Шаляпин.

Скоропостижная кончина Татьяны Дэвис всколыхнула весь шоу-бизнес. Женщина заразилась коронавирусом на собственной свадьбе, организм не справился, и Татьяна умерла в конце сентября.

По словам вдовца Прохора Шаляпина, он не претендует на многомиллионное наследство супруги, однако, многие относятся к его заявлению скептически. Например, адвокат певца считает, что у Прохора есть все шансы получить приличные деньги несмотря на брачный контракт.

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