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В истории Шаляпина о смерти супруги нашли нестыковки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Покойная Татьяна Дэвис, по словам вдовца Прохора Шаляпина, была женщиной состоятельной и успешной. Она владела сетью юридических фирм в Канаде. При этом отыскать следы бизнес-леди за рубежом так и не удалось.

В истории Шаляпина о смерти супруги нашли нестыковки

По мнению PR-специалиста Вадима Горжанкина, история со смертью канадской предпринимательницы, вышедшей замуж за Прохора Шаляпина, выглядит подозрительно и не очень правдоподобной.

Недоверие возникает по нескольким причинам.

"К примеру, сообщение о смерти супруги Шаляпина было размещено в Инстаграм-аккаунте Прохора, но не появилось в топовых серьёзных информационных агентствах с неоспоримыми доказательствами ни в России, ни за океаном. Не обнаружен Инстаграм самой Дэвис. Отсутствуют документы, подтверждающие факт смерти", — пишет Горжанкин в своём Instagram-аккаунте.

Сведения о кончине Дэвис не появились на сайте её фирмы Davies Law Firm и в официальных пабликах организации.

Юристы пытались дозвониться до офисов Татьяны Клаудии Дэвис, но там никто не отвечает на звонки.

То, что Прохор Шаляпин не отправился на похороны жены, тоже не добавляет истории достоверности. Личность женщины видится какой-то фантомной. 

"Возникают вопросы, почему похороны настолько закрытые и почему Шаляпин не едет? Учитывая сложившуюся репутацию Прохора, можно предположить, что это фейк. Опять же, пусть лучше это будет фейк, а не трагическая реальность", — выражает своё мнение Горжанкин.

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Жена Прохора Шаляпина жива?-Прохор Шаляпин Татьяна Дэвис
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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