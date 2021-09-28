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Быков объяснил, почему Ширвиндт уходит из Театра сатиры

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Ранее Александр Ширвиндт объявил, что покидает пост худрука Театра сатиры. О причинах этого решения рассказал писатель Дмитрий Быков. Он также порассуждал о возможных преемниках Александра Анатольевича.

Быков объяснил, почему Ширвиндт уходит из Театра сатиры

Выяснилось, что решение о своём уходе из театра Александр Ширвиндт принял ещё в 2020 году.

"Ширвиндт об этом сказал мне на канале "ЖЗЛ" осенью прошлого года. Это не новость. Он же тогда в лектории "Прямая речь" отметил, что восемь руководителей крупнейших московских театров — это восемь веков Москвы", — рассказал Дмитрий Быков в программе "Особое мнение" на "Эхе Москвы".

87-летний актёр театра и кино намекал, вероятно, на свой преклонный возраст и на то, что ведущими театрами страны руководят люди немолодые.

"Ну это правильно, сколько можно. На мой взгляд, он поступил интеллигентно. Мне только интересно, кто придёт ему на смену. Будет ли это человек с гражданской позицией, будет ли это сатирик, будет ли это крепкий профессионал-ремесленник, который будет разворачивать всë в сторону спектаклей французской лëгкой драмы. Посмотрим, любопытно было бы", — отметил Дмитрий Львович.

Быков отметил, что неплохим руководителем театра был бы Виктор Шендрович, однако, по мнению писателя, Виктора Анатольевича вряд ли позовут на эту должность.

Публицист отметил, что желал бы видеть на посту худрука прославленного театра молодого человека.

"Я намекаю на Сашу Молочникова. Он режиссëр спорный, мне многое не нравится у него, но он очень умный, энергичный и активный. Ему сейчас театр возглавить самое время, но вряд ли кто-нибудь ему даст. Автору постановки "Хомо Эректус" Юрию Полякову вполне могут дать эту должность, и тогда умрëт всë живое. Театр будет воплощением сатиры. Но ничего, забавно. Я бы поучаствовал", — отметил писатель.

Существует также предположение, что Ширвиндта в Театре сатиры может заменить режиссёр Сергей Газаров.

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Александр Ширвиндт на сборе труппы Театра Сатиры
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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